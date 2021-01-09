شعراوي: تسليم دفعة من معدات منظومة المخلفات الصلبة لـ 4 محافظات بتكلفة 168 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تسليم عدد من المحطات الوسيطة والثابتة والمتحركة فيما يخص منظومة المخلفات الصلبة لعدد من المحافظات.

وأضاف "شعراوي"، في بيان، اليوم، أن الوحدة التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات بالوزارة والمسئولة عن متابعة تنفيذ الخطة بالتنسيق وحضور ممثلين لكل من: (وزارة البيئة – الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – الكلية الفنية العسكرية – الهيئة العربية للتصنيع – ممثلو المحافظات)، قامت بتسليم معدات المحطات الوسيطة الثابتة بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة ومنطقة ناصر بمحافظة بني سويف، وكذا تسليم المحطات الوسيطة المتحركة بمحافظتي الإسماعيلية ودمياط.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة والتي تتكون من: 6 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر، 12 حاوية سعة 24 م3، لودر، مغسلة، مولد كهرباء) وذلك بتكلفة 37 مليون جنيه.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه تم أيضاً تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمنطقة ناصر بمحافظة بني سويف والتي تضم: 3 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر، 6 حاويات سعة 24 م3، لودر، مغسلة، مولد كهرباء) بتكلفة 17 مليون جنيه، لافتاً إلى تسليم 2 محطة وسيطة متحركة بحي ثان وثالث بمحافظة الإسماعيلية: 3 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر، 6 حاويات سعة 24 م3، بتكلفة 9 ملايين جنيه.

وقال شعراوي، إنه تم تسليم محطة وسيطة متحركة بمحافظة دمياط تتكون من: 2 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر، 6 حاويات سعة 24 م3، بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه كان قد تم تدريب السائقين على المعدات الجديدة خاصة استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل، بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وقال شعراوي، إن الوحدة التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات بالوزارة كانت قد قامت بتسليم معدات: 2 محطة وسيطة ثابتة لمحافظة القاهرة (المقطم – شارع بورسعيد)، و4 محطات وسيطة متحركة (3 بمدينة نصر وواحدة بعين شمس) بإجمالي تكلفة وصلت لنحو 99 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم توفير التدريب اللازم للسائقين من الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة على المعدات الجديدة الذي يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات وكذا تدريب السائقين على استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل.

وأضاف الوزير أن المحطات التي تسلمتها محافظة القاهرة تضم المحطة الوسيطة الثابتة بالمقطم (9 سيارات رينو سعة 45 م3 - لودر - مغسلة - مولد كهرباء)، بتكلفة 42 مليون جنيه، والمحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد (4 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر - 8 حاويات سعة 24 م3 - لودر - مغسلة - مولد كهرباء)، بتكلفة 21 مليون جنيه.

وتابع شعراوي: كما تضم المحطات للقاهرة أيضاً 3 محطات وسيطة متحركة بمدينة نصر شرق (9 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر - 18 حاوية سعة 24 م3) بتكلفة 27 مليون جنيه، ومحطة وسيطة متحركة بعين شمس (3 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر - 6 حاويات سعة 24 م3) بتكلفة 9 ملايين جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الفترة المقبلة ستتوالى عمليات تسليم المعدات الجديدة إلى باقي المحافظات حسب المخططات التي تم وضعها في هذا الشأن، مضيفاً أن تلك المعدات ستساعد في رفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات داخل المحافظات بما يعود بالنفع على تحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على أن الحكومة تسعى في ظل متابعة من رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشكلات تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.