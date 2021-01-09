‏شرطة التموين: ضبط 47 طن دواجن وكبده فاسدة داخل ثلاجة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط 47 طن دواجن وكبده فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة، مفادة ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، بحوزته 47,3 طن "دواجن مستوردة - كبدة") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.