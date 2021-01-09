الداخلية: تحرير 4546 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 4546 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1866 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و209 مخالفة السير بدون تراخيص، و25 مخالفة شروط التراخيص، و33 مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .