لعدم ارتدائهم الكمامة.. اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 13125 سائقاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود الوزارة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 13125 سائق نقل جماعي لعدم ارتدائهم الكمامة الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ13125، كما تم تحرير 682 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 163 قضية في مجال منع تداول االشيشة بإجمالي مضبوطات 931 "شيشة".

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار "فيروس كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.