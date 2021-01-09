شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 11 جهاز أوكسجين لمواجهة فيروس كورونا بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت عدد من المؤسسات الأهلية والنقابية النشطاء في محافظة شمال سيناء بتوفير عدد 11 جهاز أوكسجين لمواجهة فيروس كورونا المستجد بشمال سيناء.

وقالت الدكتورة ريهام الغزال، الأمين العام لنقابة الصيادلة بشمال سيناء، أنه تم توفير جهازي أكسوجين في أحدي الصيدليات بالعريش، حيث يتم استعارة الأجهزة بالمجان بموجب روشته صادرة من طبيب، وإعادته إلى الصيدلية مرة أخرى..مؤكدة على تطوع أعضاء النقابة بتقديم المساعدة لمرضي فيروس كورنا المستجد.

من جانبه أكد حمدان الشلبي، رئيس تمريض شمال سيناء، على توفير عدد 4 أجهزة أخرى في النقابة تبرع بها تشطاء سيناويين ورجال أعمال لمواجهة فيروس كورونا في مختلف أحياء مدينة العريش..مؤكدًا على توفير عدد من الأجهزة لتوزيعها على مختلف مدن المحافظة خاصة مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء.

من ناحية أخرى تبرع موظف من مدينة العريش، فضل عدم ذكر أسمه، بعدد 5 أجهزة مولد أكسوجين لمرضي فيروس كورونا من المعزولين منزليًا مجانًا ودون أي مقابل..حيث أكد على أنه تم أيداع الاجهزة أحدي الصيدليات ليقوم المواطن باستعارتها بناء على روشته طبية واستخدامها، واعادتها مرة أخرى ليستفيد بها مرضي اخرين بعد تعقيمها وتطهيرها لمجابهة الفيروس.