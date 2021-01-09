شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أسعار الإسمنت اليوم في السوق المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار أسعار الإسمنت، استقرارا بالسوق المحلي، اليوم السبت، حيث أعلنت الشركات أسعارها كالتالي، أسمنت النصر 755 جنيهًا وسجل سعر إسمنت أسيوط «الفهد» 740 جنيهًا.

فيما سجل سعر لافارج للأسمنت «المخصوص» 760 جنيهًا، وسجل إسمنت سيناء 745 جنيهًا، فيما سجل أسمنت السويس 785 جنيهًا، وسجل أسمنت حلوان 785 جنيهًا، وسجل أسمنت مصر بني سويف 755 جنيهًا.