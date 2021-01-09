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انخفاض أسعار الفاكهة بسوق العبور.. والموز البلدي بـ9 جنيهات

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محمد الصيفي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور، انخفاضا خلال تعاملات، اليوم السبت، حيث سجل الموز البلدي بـ ٩،٠٠ جنيهات، والبلح الرملي بين ٦ إلى ٨ جنيهات والأسود ٨.٥٠ جنيه والبرحي ٢٨ جنيها، والتفاح سوري لبناني من ١3 إلى ١٤ جنيهًا، والتفاح الجولدن من ١٣ إلى ١٧ جنيها، والموز المستورد ٢٧ جنيها، وسجلت الفرولة لين ٩ إلى ١٣ جنيها.

وسجل التفاح الأمريكي بين ٢٠ إلى ٢١ جنيه، والعنب الرومي الأحمر بين 6 إلى ٧ جنيهات، والعنب المستورد الأصفر بـ ٢٠ جنيها، والكنتالوب ٣ إلى ٥ جنيهات، والمانجو نعومي 20، والكمثرى 15 إلى ١٨ جنيهًا، والخوخ 35 جنيها.

فيما سجل البرتقال البلدي بين ٣.٢٥ إلى ٤ جنيه، والبرتقال اليوسفي بين ٢.٥ إلى ٥ جنيه، والبرتقال السكري بين ٢ إلى ٣ جنيهات، والتين 6.5، والبرتقال أبوسرة بين ٢.٥٠ إلى ٤ جنيه، الجوافة بين ٤ إلى 7.٠٠ جنيهات، والرمان بين ٣ إلى ٥ جنيهات، والمانجو الفص 70 جنيها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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