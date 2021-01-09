شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 5591 وحدة إسكان بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس ناجى إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، على إنشاء عدد 5591 وحدة إسكان ما بين بدوى ومنخفض التكاليف وإدارى واجتماعي وخدمي في شمال سيناء.

وقال «إبراهيم» إنه خلال العام المالي الماضي، تم إنشاء عدد 50 منزلا بدويا بتكلفة 28.1 مليون جنيه مناصفة بين مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء بواقع 25 منزلا بكل مركز، حيث يتكون كل منزل من غرفتين وصالة ومضيفة ومطبخ وحوش على مساحة إجمالية 120 مترا مربعا.

وأضاف أنه جارى في خطة العام الحالي إنشاء عدد 65 منزلا بدويا بتكلفة 35.6 مليون جنيه، منها 40 منزلا بالحسنة، 25 منزلا بنخل.