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تعرف على أسعار السلع الغذائية الأساسية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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محمد الصيفي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، انخفاضا، اليوم السبت، حيث سجل سعر الأرز بين ٦.٠٠ إلى ٧ جنيهات، والزيت الخليط بين ١٦ إلى ١٩ جنيها، والسكر يتراوح بين ٧.٠٠ إلى ٨.٠٠ جنيهات.

‏‎فيما سجلت الطماطم ٢.٠٠ جنيه للكيلو، والبطاطس بـ ٢.٥٠ جنيه، والبصل ٧ جنيهات، والكوسة 6.٥٠ جنيه للكيلو، والجزر ٧ جنيهات، والخيار 7.5 جنيه، والباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلوجرام، والفلفل البلدى بـ 5، والليمون 9 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 جنيهات، والباذنجان الأبيض 5 جنيهات.

وسجل الكنتالوب ٤.٥٠ جنيه، والتفاح السكرى ٢٠ جنيها، والموز البلدى 12 جنيه، والعنب المستورد بـ 30 و35 جنيها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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