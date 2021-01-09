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5 جنيهات انخفاضا بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 810 جنيهات

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محمد الصيفي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت، انخفاض حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ٨١٠ جنيهات للجرام، وسط توقعات بتباين سعر الذهب خلال تعاملات اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب 18 سجل ٧٦٤ جنيها، وسجل سعر جرام الذهب 24 سجل ٩٢٥ جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب سجل ٦٨٤٠ جنيها، وسجلت أونصة الذهب ١٨٥٠ دولارا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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