شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن محليًا.. والكيلو بـ17 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الدواجن في السوق المحلي، انخفاضا خلال تعاملات، السبت، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء ١٧.٠٠ جنيها للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء بين ٢٢ و٢٣ جنيها، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى ٢٨ جنيها، ويتراوح سعر كيلو الأمهات من ١٥ إلى ١٧ جنيها.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض بين ١.٠٠ و٢.٠٠ جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر نحو 3.٠٠ جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 3 جنيهات، ويتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات، وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومى الأسمر عمر يوم 16.50 جنيه، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 16 جنيها.