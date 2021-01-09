شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بأسعار اللحوم محليا.. والكيلو يبدأ بـ110 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار اللحوم البلدية، انخفاض في السوق المحلي اليوم السبت، حيث تراوح سعر الكيلو البتلو ما بين ١١٠ إلى ١٣٠ جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين ١٣٠ إلى١٤٠جنيهًا وتراوح سعر كيلو الكندوز، ما بين ١٢٠ إلى ١٤٠ جنيها .

وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم ما بين ١١٠ إلى ١٦٠ جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين١١٠ إلى ١٨٥ جنيهًا وهو الأعلى سعرًا في السوق المحلي .