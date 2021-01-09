شكرا لقرائتكم خبر عن هيكل يقود حملة نظافة بسيدي سالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملة نظافة موسعة بالميادين والقرى، صباح اليوم السبت.

وشدد بضرورة متابعة والاهتمام بأعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومي من القمامة باستمرار، ومتابعة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية، وذلك بإشراف سعد عصمت عبداللا، نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضاري، وحسنى عوض عطية، مدير إدارة النظافة والتجميل بالوحدة.