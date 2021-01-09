شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة مائية كثيفة تغطي سماء القليوبية.. و«مرور المحافظة»: توخوا الحذر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غطت الشبورة المائية الطرق الرئيسية والفرعية في قرى ومدن محافظة القليوبية منذ الساعات الأولى من اليوم السبت وانعدمت الرؤية على طريق القاهرة– الإسكندرية الزراعي وأيضًا الطريق الحر شبرا – بنها وطريق بنها –المنصورة.

وناشد العميد أمجد محفوظ، مدير الادارة العامة لمرور القليوبية، المواطنين والسائقين بضرورة بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وطالب المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأي سيارة وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.