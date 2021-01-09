شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي: إيران تمارس سلوكا إرهابيا في سوريا والبحرين واليمن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن إيران تمارس سلوك إرهابي واضح في سوريا والبحرين واليمن والعراق والعديد من دول العالم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يحدث في اليمن عبارة عن إرهاب مدعوم من دول على رأسه إيران التي تمارس سلوك إرهابي واضح.

وأكد عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن إيران تقوم بدعم الإرهابيين في اليمن وسوريا والبحرين وفي عدد أخر من الدول العربية.

وكشف أن البرلمان العربي يعمل على محاربة الفكر المتطرف، موضحا أن الفكر المتطرف ليس موجود فقط في الدول العربية ولكنه في باقي دول العالم.