شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تحليل 22 ألفًا و424 عينة لواردات غذائية للكشف عن فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير رسمي أصدره معهد صحة الحيوان، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن معامل المعهد قامت بفحص 22 ألفا و424 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 للتأكد من خلوها من فيروس كورونا، موضحا أن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة، مع تشديد الرقابة على جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني للتأكد من خلوها من الفيروس.

وكلف السيد القصير، وزير الزراعة، الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الزراعة بمختلف المنافذ الحدودية بتشديد الإجراءات الرقابية على جميع الواردات الغذائية من الخارج، لمنع وصول أية منتجات غذائية ملوثة بالفيروس خاصة في ظل الموجة الثانية للفيروس.

وأكد التقرير، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن هذه العينات واردة من من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة وأيضا مطار القاهرة الدولى على النحو التالي منها عمليات تحليل في ميناء الإسكندرية لعدد 16290 عينة إضافات أعلاف ومسحات ولحوم وألبان ودواجن وأسماك والواردة من خلال ميناء الإسكندرية من معظم دول العالم وأهمها الهند والصين والاتحاد الأوروبي وكوريا وإندونيسيا واليابان وتايوان والإمارات.

ومن جانبه، قال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان، في تصريحات لـ «المصري اليوم»، إن نتائج جميع العينات كانت سلبية، موضحا أنه تم تنفيذ أعمال التحليل لعينات في ميناء دمياط بفحص 1849عينة اسماك متنوعة وكبدة ومنتجات ألبان ومسحات وزبدة طبيعي والواردة من الهند والصين والامارات وفيتنام وهولندا وأوكرانيا واليمن وتايلاند واسبانيا وعمان.

وأضاف «شاهين»، أنه تم فحص 2383 عينة أسماك متنوعة ولحوم بقرى وجاموسي وكبدة وألبان والمصدر من الهند والبرازيل والإمارات واليمن والصين واليابان وعمان بميناء بورسعيد، وتحليل عدد العينات 107 نوع العينات إضافات اعلاف والواردة من دول سنغافورة – ماليزيا، بميناء عين السخنة، وتم فحص 385 عينات اسماك متنوعة ولحوم ولبن بودرة ومستلزمات طبية بيطرية وجبن وأمعاء واردة من الصين وفنلندا وفرنسا وإيطاليا واثيوبيا بمطار القاهرة.

ووفقا لمدير صحة الحيوان، فإن المعمل الفرعي بميناء الغردقة قام بفحص 90 عينة وتحليل 1186 عينة لمسحات مأخوذة من قطط وكلاب من مناطق (مصر الجديدة – الدقي – المهندسين – الهرم – ميدان الرماية – المعادي وعينات مسحوبة من المطار بالإضافة إلى تحليل 77 عينة من عجلات عشار وعجول تربية واردة من أمريكا وألمانيا والمجر و12 عينة لمسحات وبراز خفافيش ومسحات من الأنف و35 عينة لغزلان وماعز، ليصل اجمالي ما تم تحليله 22 ألفا و424 عينة تم فحصها ضد فيروس مرض (COVID19) بأدق التقنيات الحديثة للتشخيص كأحد الإجراءات لإحتواء المرض.