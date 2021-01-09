شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح جميع الطرق المغلقة بعد وضوح الرؤية وسط انتشار الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح جميع الطرق المغلقة بعد تلاشى الشبورة بشكل تدريجيى وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وكانت هيئة الارصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الاولى من صباح اليوم السبت ، بالطرق السريعة، التى أغلقت منها 14 طريق إدارة المرور، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.