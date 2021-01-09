شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى عن تفاصيل المرحلة الثانية لصرف تعويضات متضررى النوبة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم السبت بمقر مركز معلومات مجلس الوزراء مؤتمر صحفى بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، حول فتح باب المرحلة الثانية من صرف تعويضات متضررى النوبة.

وتتضمن الخطوات الخاصة بالاستعدادات للمرحلة الثانية العمل على إتاحة 1185 وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كائنة بعدد 13محافظة، وكذا التحقق من توافر مساحات كافية من الأراضي القابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، فضلاً عن متابعة تنفيذ أعمال حفر الآبار بمنطقة وادي الأمل وتجهيز غرف تشغيلها، ورفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة خور قندي، هذا إلى جانب طباعة عدد 1550 نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالوحدات السكنية، و2000 نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالأراضي القابلة للزراعة، وطباعة عدد كاف من المطويات ونماذج طلبات تملك الأراضي المقامة عليها مساكن وطلبات تقرير حق انتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكن.

كما يتم العمل على توفير 16 لجنة فرعية منتشرة بمدن ومراكز محافظة أسوان، ودعمها بالموظفين المدربين لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المواطنين المستحقين للتعويض.