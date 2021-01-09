شكرا لقرائتكم خبر عن زوال الشبورة بطرق ومحاور 6 أكتوبر واستقرار الحالة المرورية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلاشت الشبورة المائية بطرق ومحاور مدينة 6 أكتوبر، وقدم ”الخليج 365” بثا مباشرا من ميدان فودافون أحد الميادين الرئيسية بالمدينة يظهر فيه استقرار الحالة المرورية.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة بالطرق الصحراوية والسريعة المؤدية للقاهرة والجيزة، وأيضا الالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة، وحذرت المرور قائدى السيارات بالالتزام بالحارات المرورية والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة، وأن يتم الالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامة السائقين.

وراقبت "المرور" حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال، وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.