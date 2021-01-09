شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترفع تعليق رحلات الطيران الدولية وتفتح المنافذ نهاية مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير تضمن أنه سيتم ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

ولفت الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة - فى تقريره للوزير - إلى وزارة الداخلية السعودية أشار إلى أنه إلحاقاً للبيان الصادر فى أول ديسمبر 2020 المتضمن أن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والسماح بفتح المنافذ سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والبيان الصادر فى 2 يناير 2021 المتضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة على القادمين إلى المملكة، ونظراً لاستمرار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، وما تشهده كثير من دول العالم من موجة ثانية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس أسرع فى معدلات الانتشار، وانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى المملكة خلال الفترة الحالية بحمد الله، وحرصاً على الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، والإبقاء على الإصابة المنخفضة بالمملكة، وأهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة القادمة وتوزيعه على مناطق المملكة لتحصين الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة جراء الإصابة بالمرض.

أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم ابتداءً من الأربعاء 31 مارس 2021 السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، ويكون تنفيذ ذلك وفق الإجراءات والاحترازات التى تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشى فيروس كورونا فى المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.