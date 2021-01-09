شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعل الطلاب مع مدرسي "التعليم عن بعد" فى شرح المنهج أون لاين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدارس إدارة المعادى التعليمية، تفعيل وتطبيق التعليم عن بعد، بعد توقف الدراسة فى المدارس بسبب جائحة كورونا، حيث تفاعل الطلاب مع المعلمين أثناء الشرح عن بعد لمقررات الفصل الدراسى الأول بشكل كبير.

وقالت إيمان عبد الله مدير عام إدارة المعادى التعليمية، إن الإدارة حريصة على تطبيق خطة التعليم عن بعد بشكل قوى حتى يستفيد منها جميع الطلاب، وفق توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لاستكمال الفصل الدراسي الأول عن طريق التعلم عن بعد

وأوضحت إيمان عبد الله، أن مدارس الإدارة قامت بتفعيل التعليم عن بعد عن طريق حصص مباشرة على موقع زوم لاستكمال المناهج الدراسية لجميع المراحل والمراجعات طبقاً للجدول المعلن خلال الأسبوع الماضي و شهدت الحصص التفاعلية إقبال شديد و إلتزام و تفاعل من جانب الطلبة و المعلمين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفرة عدة منصات وقنوات تعليمية لاستكمال المناهج الدراسية بعد توقف الدراسة فى المدارس بسبب جائحة كورونا.

- القنوات التعليمية لجميع الصفوف الدراسية.

- إطلاق "منصة الحصص الإلكترونية"

- توفر طرق تعلم جديدة وشرح سلس للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية.

- تقدم أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية.

- تحتوي المنصة على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.

- نظام إدارة التعلم LMS.EKB.eg

- المصدر الرئيسي للمذاكرة لطلاب المرحلة الثانوية.

- تضم محتوى رقمي تفاعلي مربوط بالمناهج الدراسية.

- توفر تمارين تساعد الطالب على تقييم فهمه للموضوع وتصحيح أخطائه.

- المكتبة الرقمية و تضم محتوى علمي رقمي لكافة المراحل التعليمية.

- المحتوى مدع م بالفيديو- صور- أفلام وثائقية.

- إتاحة أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام.

- كتب موسوعة الفراشة ومحتوى متعدد التخصصات لسنوات نظام التعليم الجديد.

- منصة التواصل Edmodo.org

- تمكن قرابة 22 مليون طالب من التواصل مع المعلم كما لو كان في المدرسة.

- توفر شرح الدروس التعليمية والإجابة على استفسارات الطلاب وتسليم المشروعات البحثية.

- منصة البث المباشر للحصص الافتراضية .

- منصة أطلقتها الوزارة لبث المراجعات لطلبة الثانوية العامة العام الماضى.

- قناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب

وهي قناة مخصصة لبث المواد التعليمية لجميع المراحل التعليمية عبر اليوتيوب.

- إطلاق منصة التعليم المصري eduhub.moe.gov.eg

- هى منصة أطلقتها الوزارة لتوضيح طرق استخدام المنصات التعليمية.