شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنجح فى تحصيل 575 ألف جنيه مستحقات مصريين فى ميلانو خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بميلانو، فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بإيطاليا لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 29 ألفاً و980 يورو، أى ما يعادل 575 ألفا و910 جنيهات مصرية تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالى مجدى حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال العام المنصرم 2020 عن توفير 489 فرص عمل بالداخل.

وأوضح مجدى حسنين، أنه تم خلال العام تم تسوية 204 شكوى وديا، وإحالة 8 شكوى للقضاء، و155 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، من إجمالى الشكاوى البالغة 367 شكوي، فضلا عن القيام بـ 5724 زيارة ولقاءً واستفساراً، منهم 58 زيارة خاصة بالجهات الحكومية المعنية لحل شكاوى العاملين المصريين، و 347 زيارات ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و144 لقاءً واجتماعاً من التجمعات العمالية، و 5175 الرد على استشارات واستفسارات عمالية مقدمة مقدم عبر "الواتس أب" وصفحة المكتب على "فيس بوك" للعمالة المصرية، كل ذلك مع وجود حظر التجول أو التنقل بين الأقاليم، ووضع ميلانو منطقة خطرة أو حمراء على مدار أيام العام .