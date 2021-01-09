شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الحركة المرورية على كورنيش النيل وسط كثافة الشبورة المائية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحركة المرورية، منذ قليل، انتظاما فى حركة السيارات على طريق كورنيش النيل أمام قائدي السيارات القادمة من ميدان المؤسسة، وفي طريقها إلى ميدان عبد المنعم رياض والتحرير ومناطق وسط البلد، مع تواجد الخدمات المرورية للعمل على تسيير الحركة المرورية بسبب الشبورة.

وانتظمت الحالة المرورية من ميدان المؤسسة، مرورًا بمنطقة المظلات والساحل وروض الفرج والرملة والوكالة وأمام مبنى ماسبيرو حتى ميدان عبد المنعم رياض.

وتفقد اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، اليوم، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، ومتابعة حركة المركبات بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث المرورية.

ووجه بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

وكانت المتابعات الميدانية رصدت وجود شبورة مائية أعلى تلك الطرق، وعلى الفور تم تعيين خدمات مرورية وإغلاق تلك الطرق، وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.