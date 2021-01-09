​​أمين البرلمان: مجلس النواب 2021 سيقف "كتفًا بكتف" مع مؤسسات الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن برلمان 2021 سيقف "كتفًا بكتف" مع مؤسسات الدولة المصرية من أجل خدمة الوطن والمواطن.

جاء ذلك في تصريحات صحفية له مساء اليوم الجمعة، مؤكدًا أن السلطة التشريعية دورها إقرار القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أن مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول حقق إنجازًا تشريعيًا كبيرًا، حيث أنها كانت مرحلة تأسيسية، وحققت فيها البلاد نهضة على كافة المستويات.

ولفت الأمين العام لمجلس النواب، إلى أنه لاتزال التحديات كبيرة والطموحات أكبر على برلمان 2021، في ضوء حركة التنمية التي يشهدها الشارع المصري، ومن ثم سيقف المجلس "كتفًا بكتف" مع مؤسسات الدولة لخدمة الوطن والمواطنين.

وتطرق فوزي، لقرار رئيس الجمهورية بشأن دعوة المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء، وتعيين نسبة الـ5%، مؤكدًا أنه وفق الدستور فهو تمثيل للخبراء والمتخصصين والسيدات وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي تضمنتها الدستور في ضوء ترشيحات عدد من الجهات، مضيفًا أن جميعهم من القامات الوطنية المعروفة.

واختتم حديثه مؤكدًا أنه في كل فصل تشريعي يكون به جلسة إجرائية أولى يتم فيها اليمين الدستورية، عضو عضوًا، ويعقبها انتخابات رئاسة المجلس والوكيلين، وهو ما سيتم يوم الثلاثاء المقبل.