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برواتب تصل إلى 5300 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 3622 وظيفة (الشروط والتفاصيل)

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أحمد جودة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 3622 فرصة عمل منها 740 لم يتم استيفائها من الشهر الماضي للذكور والإناث، وذوى الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5300 جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 52 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات لشغلها خلال شهر يناير 2021.

ويتم التقديم على الموقع الالكتروني «برنامج طالبي العمل» www.manpower.gov.eg تحت مسمى «النشرة القومية للتشغيل»، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وكشف سعفان عن أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 15 على مهنة مندوب مبيعات وتسويق من مختلف المؤهلات بجميع المحافظات، والسن حتى 40 سنة مع توفير تأمين صحى واجتماعى، و933 أفراد أمن براتب يصل لـ 3 آلاف جنيه ،و 23 مسؤول إئتمان، و740 عامل إنتاج منهم 4 فرصة لذوي القدرات الخاصة يصل الراتب لـ 2400 جنيه، و218 عامل خياطة، و105 عمال سنجر، و72 عامل أورليه، و140 عامل جوكر، ويشترط أن يقرأ ويكتب براتب من 2000 إلى 3000 جنيه، و50 عامل جودة، و50 مساعد جودة، و67 بائعاً، و25 كاشير و10 كاشيرة، و150 أخصائي مبيعات، و50 مندوب توصيل طلبات، و168 عاملا وعاملة نظافة، و99 سائق درجة ثانية وثالثة، و45 منسقة تأمين، ومسئولين مشتريات خارجية، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية، و4 فنى ميكانيكا، و54 فنى لحام، و50 فنى دوكو سيارات، و20 فنى خراطة، و20 فنى برادة، و27 فنى كهرباء، و24 فنى تشطيبات، وفنى كيماويات، وفنى نجارة، وفنى سباكة، وفنى حدادة، وفنى تشغيل محاور ري، وفنى تركيب محاور ري، وفنى تبريد وتكييف .


وأضاف الوزير أن الفرص تشمل أيضا 4 مهندس كهرباء، و2 مهندس ميكانيكا، و7 صيدلي عام، ورئيس قسم أبحاث، و4 كيميائي عام حاصل على بكالوريوس علوم، و4 محاسبين، و2 مساعد صيدلي، و4 أخصائي شؤون طلبة، و2 أخصائي رعاية شباب، و2 أخصائي تصدير، ومدير مخزن، وامين مخزن، ومدخل بيانات، و3 تمريض، و5 فنى طباعة، وفنى لحام ارجون وكهرباء كونترول يصل الراتب لـ 5300 جنيه، و4 مشغل ماكينات، و2 عجان، وفران، ومراقب كاميرات، و55 ويتر، و60 مساعد ويتر، و30 كابتن، و50 مساعد شيف، و5 سكرتارية، و30 مشرف أقسام، و40 منسق ممرات، و4 أمين معمل .
وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب:

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Image may contain: ‎text that says '‎للتشغيل وعشرون بلنشرة العدد أربعمائة القوى متوسط الشروط: يقرأ ويكتب للصناعات الغذائية أكتوبر المنطقة الصناعية السادسة الرقم التأمينيا ١٠٢٠٢٢٧ ١/٦٠٤٤૦٦٤8٤٤، لشروط العامة: الجنسين سنتين السن حتى سكان اكتوبر الفيوم أطفيح الجيزة سنوية عالي عدد مبيعات(القاهرة) المزيا: تصل أكتوبر الثانية الرقم التأمينيا المدير المسنول/ إسلام الحسيني (للمندوبين ت/٢٣٣٣ أشرف للعمال الفنيين سنة حتى الشروط: مؤهل متوسط المحافظات عدد وسيلة انتقال سنوية وجبة خبرة سنوات الشروط: حتى سائق درجة ثانية ثالثة يقرأ ويكتب السن للملابس الجاهزة بلوك الشوربجي المنطقة الصناعية التأمينيا المدير المسئول شيماء محمد مخازن ١١٨ عامل إنتاج سنة إبتدائية الراتب: يبدأ ٠٠٠٠ج سنجر- عامل www.manpower.gov.eg الإدارة العامة للتشغيل بالداخل‎'‎

Image may contain: ‎text that says '‎للتشغيل Bulletin National عشرون بلنشرة Employment العدد أربعمائة القوى سائق رخصة أولى مؤهل الراتب: ٠٠٠اج وجبة أكتوبر -توفير عمل للصناعات الدوائية المنطقة الصناعية السادسة الرقم المسئول/أ محمود محمد عدد عازارين للمنسو أكتوبر المنطقة الصناعية الرقم التأمينىا المدير المسنول/ أسامة عبود مهندس ميكانيكا عام- من الجنسين سنة الشروط: عدد سنوات صيدلة عسنة الراتب: رئيس قسم الأبحاث جوکر الشروط: مؤهل سنوات كيميائي عام ب. علوم الجنسين حتى خبرة عامل -مؤهل فوق متوسط العامة من الجنسين مؤهل متوسط فني صيانة عامل مكواة مواصات الجيزة امدية -كرداسة الدائري إنتاج من الجنسين -مؤهل متوسط إعدادية من الجنسين سنة حتى www.manpower.gov.eg الإدارة العامة للتشغيل بالداخل‎'‎

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Image may contain: ‎text that says '‎العدد أربعمائة سبعة عشرون بلنشرة القومية للتشغيل Bulletin National القوى العلملة المصرية للمشرو عات السياحية شارع البطل أحمد العزيز العجوزة الجيزة التأميني المدير المسئول/ علي الفقي دايس للملابس الجاهزة طريق مصر إسكندرية الزراعي قليوب الرقم التأمينيا ١١٠٢٨١٨ المدير المسئول/أ عمرو عفت مندوب توصيل -مؤهل فوق المتوسط فأقل -حتى نارية عمولة عامل عامل وفر- الراتب: سنة الشروط: مؤهل متوسط حتى المصرية الإيطالية لتصنيع مستلزمات الأحذية طريق قليوب القناطر -القليوبية التأمينيا ١٠٠٠٤١٤ المدير المسئول/ بهجت السعيد الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكولاتة كوفرتينا إسكان الشباب العبور القلوبية قطعة بلوك٢..٠٠ الرقم التأمينيا ٢٦٢٣٣٨ ت/١٧٤٧٧٧٤٧٤٤٧ عدد يقل عن إنتاج www.manpower.gov.eg الإدارة العامة للتشغيل بالداخل‎'‎

Image may contain: ‎text that says '‎للتشغيل Bulletin العدد أربعمائة سبعة عشرون بلنشرة القوى العاملة لدباغة وتشطيب الجلود منطقة مبارك الصناعية منوفية مديرية القوى العاملة بالمنوفية شارع برج مصیلحی عمارة الغاز البر الشرقي أمام كوبري مبارك شبين الكوم عدد كيميائی مدير مخزن مخزن الشروط: -مؤهل عالي تقل عن سنة منطقة قوى عاملة قويسنا قويسنا شارع تيمور عمارة ११ انتاج سائق تشغيل معده متحركة الشروط: مؤهل متوسط حسب المقابلة تشغيل قويسنا قويسنا شارع تيمور عمارة مصنع طوب صقر الباجور المنوفية الرقم التأمينيا ١٠١٤٤٤ إيجيبت فودز جروب للصناعات الغذائية الصناعية قويسنا الرقم التأمينيا التشغيل/ /٤٢٨٨٣٨٨/٤٨ حسب المقابلة عدد شامل البدلات الراتب: ٠٠ www.manpower.gov.eg الإدارة العامة للتشغيل بالداخل‎'‎

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Image may contain: ‎text that says '‎للتشغيل Bulletin العد أريعمائة سبعة عشرون بلنشرة القوى العاملة مصنع الكرتون دمياط الجديدة الرقم التأميني/ شادي البجلاتي مديرية القوى العاملة بالشرقية برج البريد بجوار بنك الإسكندرية الدور الثالث عدد متوسط العمالة بالمديرية مصنع كيكر الغذائية المنطقة دمياط الجديدة الرقم التأمينيا ٣٣٣٣٣٢ المدير المسئول/أ محمود التضامن للتمويل شارع عبد التأميني ٢٠١٢٠٢٢٨ الكاتب الدقي- الجيزة الرقم المدير المسئول/ أحمد عالي منسقة تأمين فوق مصنع قتيلو للألبان المنطقة الصناعية -دمياط الجديدة التأمينيا المدير المسئول/ زايد العاملة بدمياط شارع التحرير ميدان سرور صناعي إنتاج -حتى سنة حسب المقابلة تشغيل دمياط الجديدة الحى الاول المجاور الاولى عمارة الدلتا مدخل www.manpower.gov.eg الإدارة العامة للتشغيل بالداخل‎'‎

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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