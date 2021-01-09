شكرا لقرائتكم خبر عن حملة موسعة لتجميل مدينة بلطيم.. ورش وتطهير فوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء مهندس أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، صباح السبت، على تكثيف حملات النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري في إطار خطة المحافظة لرفع منظومة النظافة العامة بمختلف شوارع وميادين المدن والقرى وضرورة التواجد المستمر في الشارع لمتابعة الحملات اليومية لقطاع النظافة والتجميل والإنارة العامة، باستخدام كافة الإمكانات والمعدات المتاحة بالوحدات المحلية.

كما أكد رئيس مركز ومدينة بلطيم على استمرار العمل بكافة القطاعات ورفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق وتكثيف الحملات والتواجد المستمر بكافة المناطق المستهدفة لرفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة المقدمة للمواطنين، فضلا عن تمهيد ومسح الشوارع ورفع المخلفات المتولدة اليومية، ورش وتعقيم وتطهير الشوارع والميادين والأماكن التي يتوافد عليها المواطنين بشكل دائم، وكذا المصالح الحكومية والخدمية والمحال التجارية والمخابز البلدية .

وجاء ذلك برفقة محمد البنا وأيسر موسى، نائب رئيس المركز والمدينة .

قاد وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه صباح اليوم حملة موسعة بقري ومدينة فوه للتطهير والرش والتعقيم لمواجهة كورونا، حيث شملت الحملة رش وتعقيم الأبنية الحكومية والمساجد والشوارع، ومداخل ومخارج القرى والمدينة، وطالب فرج كافة المواطنين بالالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ولبس الكمامات.