شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وسيراميكا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
غيرت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا من جدول ترتيب هدافي الدوري المصري ليتصدر لاعب النادي الأهلي محمود كهربا قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز 2021.
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري
|
اللاعب
|
الفريق
|
الأهداف
|
محمود كهرباء
|
الأهلي
|
4
|
محمد شريف
|
الأهلي
|
3
|
والتر بواليا
|
الجونة
|
3
|
مروان حمدي
|
مصر المقاصة
|
3
|
عمر كمال
|
المصري
|
3
|
أحمد سمير
|
طلائع الجيش
|
3
|
عبدالله السعيد
|
بيراميدز
|
2
|
مصطفي محمد
|
الزمالك
|
2
|
أشرف بن شرقي
|
الزمالك
|
2
|
شريف دابو
|
سيراميكا كليوباترا
|
2
|
محمد صادق
|
الاسماعيلي
|
2
|
أحمد رفعت
|
المصري
|
2
|
صلاح أمين
|
وادى دجلة
|
2
|
هيثم مصطفي
|
أسوان
|
2
|
محمد عبد المجيد
|
الانتاج الحربي
|
2
|
رزاق سيسيه
|
الإتحاد
|
2
|
رامي صبري
|
إنبي
|
2
|
حسام حسن
|
سموحة
|
2
|
شيمليس بيكلي
|
مصر المقاصة
|
2
|
عمرو جمال
|
طلائع الجيش
|
2
|
فخر الدين بن يوسف
|
الاسماعيلي
|
2
-
الوضع في مصر
-
اصابات
146,809
-
تعافي
116,775
-
وفيات
8,029