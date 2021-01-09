شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية بمستشفى الشهداء لمراقبة منظومة الأكسجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وكيل صحة المنوفية يقوم بجولة مفاجئة بمستشفى الشهداء لمراقبة منظومة الأكسجين ودخول وخروج الأسطوانات.

قام الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بزيارة مستشفى الشهداء المركزي لمراقبة منظومة الأكسجين ودخول وخروج الأسطوانات عن طريق الشركات المعنية بذلك ومراجعة جميع الدفاتر الخاصة في إحكام السيطرة على أنابيب الأكسجين الخارج والداخل.

وقام أثناء الزيارة وكيل الوزارة بالمرور على قسم العزل والاطمئنان على صحة مرضى فيروس كورونا والتأكد من تقديم الخدمات الصحية لهم وتلبية احتياجاتهم من أدوية ومستلزمات طبية ومدى رضاهم عن أداء الخدمات.

وتم المرور على أقسام المستشفى والاستقبال والطوارئ والتأكد من تواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى وحسن سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتطبيق المستشفى الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا للحفاظ على سلامة المرضى والعمل على تذليل الصعوبات أمام المواطنين.