شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة المنوفية: انتهاء استعدادات مبادرة 100 مليون صحة لمتابعة حالات العزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ,انه تم الانتهاؤ من الاستعدادات للازمة لبدء تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة بداية من غدا الاحد لمتابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد وتشكيل فرق زيارات عزل منزلي وفرق متابعة عن طريق المكالمات التليفونية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابين فيروس كورونا المستجد .

وأضاف جودة انه تم تقسيم العدد في كل إدارة إلى فرق متابعة تليفونية وفرق متابعة ميدانية بالمنازل، وتم عمل اجتماع اليوم في إدارة الرعاية الأساسية لتقسيم الفرق على الإدارات بطريقة عادلة وتكوين فريق متابعة لحالات العزل المنزلي من أعضاء الرعاية الأساسية بالمديرية لمتابعة الإدارات والمساعدة وتذليل أي عقبات .

وأكد الدكتور ممدوح عبدالحليم، مدير إدارة الرعاية الاساسية بالمديرية، على انه تم عمل اجتماع عن طريق الفيديو كونفرانس مع الزملاء في الإدارات الصحية العشر واعضاء الرعاية الأساسية وتم شرح كل تعليمات العمل في المبادرة والإجابة على أي استفسارات.