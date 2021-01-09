شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الدوري المصري اليوم وموعد مباراة الزمالك والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهي الجولة السادسة من جدول الدوري المصري اليوم السبت، والذى يشهد لعب 3 مباريات ضمن الدوري المصري الممتاز ، وأهم تلك المباريات بالطبع مباراة الجونة الذى يحتل الوصيف في ترتيب الدوري المصري ويليها مباراة الزمالك الذي ياتي في المركز الثالث في الترتيب مع النادي المصري.

يتصدر النادي الأهلي الترتيب برصيد 13 نقطة ويأتي الجونة في المركز الثاني برصيد 11 نقطة ثم نادي الزمالك والنادي المصري برصيد 10 نقاط لكل منهما.

وتأتي مواعيد الجولة السادسة من جدول مباريات الدوري المصري اليوم بالترتيب كما يلي:

مصر المقاصة وأسوان- السبت الساعة- 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر الساعة 3.30 عصرًا بتوقيت السعودية. الجونة وغزل المحلة- السبت الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر، الساعة 6 مساءًا بتوقيت السعودية. الزمالك وطلائع الجيش– السبت الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة 8.30 مساءًا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري ومباراة الأهلي وسيراميكا وأيضًا مباراة الزمالك وطلائع الجيش هي:

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك والطلائع وكذلك جميع مباريات اليوم باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري .