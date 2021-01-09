شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يهنئ أساتذة الجامعات المعينين فى مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة إلى أساتذة الجامعات المصرية، لصدور قرار رئيس الجمهورية، بتعيينهم في مجلس النواب الجديد.

وجاءت تعيينات أساتذة الجامعات على النحو التالي:

● الدكتور جمال حلمي محمد السعيد، رئيس جامعة بنها.

● الدكتور محمد محمد زكي محمد الوحش، أستاذ ورئيس قسم جراحة زراعة الكبد بجامعة الأزهر.

● الدكتورة فرحة عبدالعزيز الشناوي، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق للدراسات العليا.

● الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي، الأستاذ في علوم المصريات بجامعة حلوان.

وأعرب الدكتور خالد عبد الغفار، عن سعادته البالغة لتعيين أساتذة الجامعات في مجلس النواب، بقرار من رئيس الجمهورية، وقدم تمنياته لهم بخالص التوفيق في أداء مهامهم التي تم تكليفهم بها، بما يدعم ويحقق مصلحة المواطنين وخدمة الوطن.