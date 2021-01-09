شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات: لولا الصوب الزراعية لما تمكنا من سد فجوات فاصل العروات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدولة نحو إقامة 100 ألف صوبة زراعية، عمل على إعادة التوازن فى الأسواق لمحاصيل الخضر وعدم تكرار أزمات نقص المعروض بالأسواق ، كما يخدم المستهلك المصرى من خلال إنتاج متميز من هذه المحاصيل، ويحقق طفرة فى الإنتاجية لأقل وحدة للمساحة وإنتاج خضروات بمواصفات دولية للجودة.

قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة فى الغرفة التجارية بالقاهرة، فى تصريحات ”الخليج 365”، لولا الصوب الزراعية لما تمكنا سد الفجوات خاصة في فاصل العروات، مضيفا أن مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية أدى إلى تضاعف إنتاج الخضروات وحاليا فى انتظار الطرح الجديد خلال أيام، مشيرا إلى أن المشروع قضى "العروات" التى تحدث أثناء فروق المواسم، وهو ما حققا طفرة فى المعروض وأسعار فى متناول الجميع، لافت إلى أن الصوب عملت على زيادة المعروض من الخضر.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة، أن هذا المشروع يعتمد على رؤية التحكم فى مدخلات الإنتاج، سواء من ناحية الظروف البيئية أو المائية، وهو ما ينعكس على قدرة منظومة الصوب الزراعية على إنتاج خضروات مطابقة لمعايير الجودة وتساهم فى زيادة الصادرات الزراعية من الخضروات المصرية إلى الخارج المتوفقة مع الاشتراطات الدولية لتداول هذه المنتجات التى تحظى بالإقبال الدولى، وتوفير فرص عمل وتحقيق طفرة فى الإنتاج الزراعى وترشيد استهلاك المياه والحد من استخدام المبيدات ومواجهة التغيرات المناخية التى تهدد الزراعة المكشوفة للخضروات ، والتحكم فى الآفات التى تهدد الإنتاج الزراعى وتحقق أعلى إنتاجية من وحدة المياه، والتوجه عن الزراعة النظيفة مكثفة العمالة والإنتاجية.