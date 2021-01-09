شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمود مغاورى الأمين العام لنقابة المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين وأعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة، اللواء مهندس محمود مغاورى أمين عام نقابة المهندسين، بعد وفاته فجر اليوم السبت، داعين الله للفقيد بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كان تولى مغاورى عدة مناصب، من بينها رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير، رئيس الجهاز المركزي للتعمير سابقا، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سابقا.

كما نشرت الصفحة الرسمية للواء محمود مغاورى، "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ"، انتقل إلى رحمة الله الأب والقائد والمُعلم اللواء مهندس محمود مغاوري، رحل عن عالمنا من كان سندا لجميع من حوله و من كان معلما للحب والتسامح والإخلاص والخلق الحسن، رحل حبيب كل من رآه، رحمة الله عليه وعزاؤنا لعائلته وزملائه وتلاميذه ومرؤسيه ولا نقول إلا ما يرضى الله، إنا لله و أنا أليه راجعون.