شكرا لقرائتكم خبر عن غلاية المياه وراء ارتفاع فاتورة كهرباء منزلك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ربات البيوت بضرورة الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية وخاصة التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، ومنها غلاية المياه إذا لم يتم استخدامها بشكل سليم.

وأعلن الجهاز على حرصه بتوعية مستهلك مرفق الكهرباء بالطرق السليمة لترشيد استهلاك الكهرباء، وفيما يلي طرق الاستخدام الأمثل لغلاية المياة:

1- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسب لاحتياجاتك اليومية، واختار النوع الموفّر للطاقة.

2- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

3- قم بغلى كمية المياه التى تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه – يمكنك معايرة عدد الأكواب التى تريدها.

4- لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائى بعد الانتهاء من الاستخدام.