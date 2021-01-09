شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القواعد الجديدة لاستقلال حاملى الاشتراكات للقطارات الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات تنظم طريقة استقلال حاملى الاشتراكات العادية للقطارات الروسية، حيث سمحت لحاملى الاشتراكات العادية بكافة أنواعها سواء طلاب أو كبار السن أو قطاع عام أو قطاع خاص باستقلال القطارات الروسية الجديدة بشروط، ويقدم السابع في 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن التعليمات المنظمة لذلك خلال التقرير التالى:

1ـ تضمنت تعليمات السكة الحديد توجه حامل الاشتراك العادى إلى شباك الحجز بالمحطة قبل كل رحلة لدفع فرق الدرجة مقارنة بين القطارات المميزة والمطورة والقطارات الروسية.

2ـ يحصل حامل الاشتراك عقب ذلك "تذكرة واقف".

3ـ من لن يتبع هذه الخطوط ويستقل القطارات الروسية بموجب الاشتراكات العادية فقط التى بحوزته سيعتبر مخالفا وسيدفع قيمة تذكرة القطار الروسة كاملة بجانب غرامة المخالف المقدرة بـ50 جنيها.

4ـ فرق الاشتراك أو فرق الدرجة هو الفرق بين قيمة تذكرة كاملة بالقطارات الروسية وتذاكر القطارات الدرجة الثانية المميزة والمطورة.

5ـ حاملو الاشتراكات المدعمة مثل الطلبة وكبار السن كان لا يُسمح لهم قبل صدور هذه التعليمات سوى باستقلال القطارات العادية بنوعيها المميزة والمطورة دون القطارات الروسية.

6ـ أسعار تذاكر القطارات الروسية مقارنة بالقطارات المميزة والمطورة تشمل:

ـ السفر بالقطارات الروسية من القاهرة إلى المنيا 40 جنيها بينما فى القطارات المميزة تبلغ 14 جنيها.

ـ من القاهرة لأسيوط تبلغ بالقطارات الروسية 50 جنيها وفى القطارات المميزة 17 جنيها.

ـ من القاهرة إلى سوهاج تبلغ بالقطارات الروسية 55 جنيها وفى القطارات المميزة 19 جنيها.

ـ من القاهرة إلى قنا تبلغ بالقطارات الروسية 65 جنيها وفى القطارات المميزة 22 جنيها.

ـ من القاهرة للأقصر تبلغ بالقطارات الروسية 70 جنيها وفى القطارات المميزة 24 جنيها.

- من القاهرة لأسوان تبلغ بالقطارات الروسية 85 جنيها وفى القطارات المميزة 28 جنيها.

- من القاهرة إلى طنطا تبلغ بالقطارات الروسية 20 جنيها وفى القطارات المميزة 5 جنيهات.

- من القاهرة إلى الإسكندرية تبلغ بالقطارات الروسية 35 جنيها وفى القطارات المميزة 10 جنيهات.