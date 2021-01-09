شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. احذروا الشبورة الكثيفة بطريق أبو كبير الزقازيق - القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 بثا مباشرا عن حالة الطقس والشبورة المائية الكثيفة بطريق أبو كبير الزقازيق - القاهرة، حيث شهدت طرق ومحاور محافظة الشرقية، شبورة مائية كثيفة، والتى سببت صعوبة فى الرؤية لقائدى المركبات العامة والخاصة على الطرق.

وتبين أن الشبورة المائية أصبحت سببا فى إعاقة سير السيارات على الطرق لأنها تحجب الرؤية الرئيسة بشكل شبه كامل ما يضع السائقين وأصحاب المركبات فى خطر داهم والطريق الذى تم البث منه يربط بين 4 محافظات؛ فهو يربط الشرقية بمحافظة القاهرة وأيضا يربط الشرقية بمحافظة الدقهلية.

ويتفرع الطريق بمدينة أبو كبير إلى مركز كفر صقر ثم مركز السنبلاوين إلى المنصورة، ومنها إلى الإسكندرية وضمياط كما يربط الطريق الشرقية بمحافظة الإسماعيلية حيث يتجه المسافر من ابو كبير إلى فاقوس ومنها إلى الإسماعيلية ومدينة القنطرة ومحافظة بورسعيد فهو طريق حيوى جدا.

وتلاحظ أثناء البث أن السائقين خفضوا سرعات السيارات لأنهم مجبورين على ذلك بسبب انخفاض الرؤية بسبب الشبورة الكثيفة.

وناشد تلفزيون الخليج 365 إدارة مرور الشرقية بإغلاق الطرق السريعة ساعات ذروة الشبورة المائية أو وضع علامات إرشادية مضيئة حفاظا على الأرواح، كما ناشد تليفزيون الخليج 365 السائقين وأصحاب المركبات بتوخى الحذر الشديد عند قيادة السيارات أثناء الشبورة المائية وعدم الخروج بسياراتهم إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى وعند الخروج التمسك بالخطوات الاحترازية وقواعد السير أثناء الشبورة حفاظا على أرواحهم وليعودوا إلى أسرهم سالمين.