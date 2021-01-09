شكرا لقرائتكم خبر عن ألقاها في الظلام.. الأهالي يحبطون محاولة تهريب أسطوانات أكسجين في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبط عدد من المواطنين من أهالي مركز شبين الكوم فى محافظة المنوفية محاولة سائق بإحدي شركات الغاز لتهريب اسطوانات الأكسجين عن طريق إلقاء الاسطوانات فى أرض فضاء وسط الظلام قبل دخوله المستشفى، وكشفت التحقيقات عن وجود تنسيق بين السائق و3 أفراد فى المستشفي للتلاعب فى أرصدة اسطوانات الأكسجين وذلك ظل ارتفاع أسعار اسطوانات الأكسجين فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفوجئ الأهالي بسيارة مدون عليها عبارة «خدمة مستشفيات» تقف علي جانب الطريق قبل منطقة مجمع المستشفيات بشبين الكوم، وقيام السائق بإلقاء 10 اسطوانات أكسجين ممتلئة في قطعة أرض فضاء وسط الظلام.

تمكن الأهالي من ضبط السائق قبل محاولته الهرب، وادعي أنه كان يقوم بتخفيف حمولة السيارة، وتم تسليم المذكور إلى الشرطة وتحرير محضرًا بالواقعة.

اعترف السائق بأنه كان يلقي الاسطوانات بغرض الاستيلاء عليها وبيعها فى السوق السوداء استغلالاً لأزمة كورونا وأن ثمن تلك الاسطوانات يصل إلى نحو 300 ألف جنيه.

وأضاف المتهم بانه مشترك مع 3 أشخاص فى المستشفي الذى كان يقوم بتوريد الاسطوانات له وأنهم كانوا يقومون بالتلاعب فى الحصة مقابل حصة من المال.

وأوضح المتهم أن السيارة كان بها 68 اسطوانة قام بتسليم 58 واستولي على 10 اسطوانات التى ألقاهم فى الأرض حتى يأتي آخرين ويأخذوهم، وتبين من فحص دفاتر المستشفي وجود تلاعب فى حصة المخزن، وتحرر محضرًا بالواقعة.