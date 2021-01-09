شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم اليوم السبت أعمال تطوير مدينة مصيف بلطيم بعد توسعة الطريق مكلفاً بمراعاة المواصفات الفنيه ليتناسب مع الجميع وذلك لتحسين المظهر الحضاري والجمالى للمصيف،و موجهًا بسرعة الانتهاء من كل الأعمال الجارية والاستعداد لاستقبال أعياد الربيع وصيف ٢٠٢١ ، كما قرر عبد القوي استمرار عملية التجميل لشوارع وابنية المصيف، إضافة لعملية قص وتهذيب الاشجار، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.