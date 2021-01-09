شكرا لقرائتكم خبر عن «عجوز وحيدة وقعيدة».. العثور على سيدة فى الثمانين مُقيدة اليدين ومقتولة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت نيابة شبين الكوم فى محافظة المنوفية التحقيق فى جريمة بشعة وقعت فى مدينة شبين الكوم وهي واقعة مقتل سيدة فى الثمانين من العمر تعيش بمفردها قعيدة فى منزلها تم العثور عليها بواسطة الجيران مكبلة اليدين ومقتولة، فى حين تكثف أجهزة الأمن فى المنوفية جهودها لضبط قاتل السيدة بمنزلها فى البر الشرقي من مدينة شبين الكوم.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية ، تلقى إخطارًا من قسم شرطة شبين الكوم بإبلاغ الأهالي بالعثور علي جثة سيدة فى الثمانين من العمر مكبلة اليدين فى منزلها بمدينة شبين الكوم، بما يشير لوجود شبهة جنائية فى الوفاة.

قرر العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية تشكيل فريق للبحث لكشف غموض الواقعة، وتبين أن السيدة تعيش بمفردها في المنزل وأن الجيران كانوا يقومون برعايتها وقضاء طلباتها لكونها وحيدة وقعيدة، وأنهم اكتشفوا الوفاة.

وتوصلت التحريات إلى أن السيدة كانت محبوبة من الجميع وعلاقتها طيبة بجيرانها وأنها لم تنجب وقعيدة تتحرك بواسطة كرسي متحرك، وتواصل المباحث جهودها لضبط القاتل.

قام فريق من نيابة شبين الكوم بمعاينة مكان الحادث وسماع أقوات الجيران، وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد انتهاء الطب الشرعى من عمله.