شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز اليوم .. بعد مباراة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدوري المصري الممتاز لعب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا أمس والتى انتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل لاشيئ، وفاز إنبي على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، وتعادل بيراميدز مع البنك الأهلي بدون أهداف، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري اليوم، ليتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري ويتصدر محمود كهربا ترتيب هدافي الدوري المصري .

وأحرز محمود كهربا ووائل سليمان هدفا الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا، وأحرز محمد المرسي هدفا انبي بينما احرز كالديورن هدف وادى دجلة في مباريات الجمعة.

جدول ترتيب الدوري المصري

الفريق عدد المباريات النقاط الأهلي 5 13 الجونة 5 11 الزمالك 4 10 المصري 6 10 الأهرام 5 8 الاتحاد السكندري 5 8 سيراميكا كليوباترا 5 7 إنبي 5 7 مصر المقاصة 6 7 الإسماعيلي 6 6 البنك الأهلي 6 6 سموحة 5 6 نادي أسوان 5 6 وادي دجلة 5 5 غزل المحلة 5 5 الإنتاج الحربي 5 4 المقاولون 4 3 طلائع الجيش 5 1