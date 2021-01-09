شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس الأرمن تفتح أبوابها للصلاة 20 يناير بعد إغلاق 18 يوما بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح الكنائس الأرمينية الكاثوليكية فى مصر أبوابها من جديد للصلوات يوم 20 يناير الجارى، بعد فترة إغلاق استمرت 18 يوما بسبب فيروس كورونا. وقد أعلن المطران كريكور أوغسطينوس كوستا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، فى وقت سابق، أكد أن الكنيسة الأرمينية الكاثوليكية فى مصر، "سوف تغلق جميع كنائسها بدءًا من السبت 2 يناير حتى 20 يناير الجارى بسبب تفشى فيروس كورونا".