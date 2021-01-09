شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس الأرمن تفتح أبوابها للصلاة 20 يناير بعد إغلاق 18 يوما بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتح الكنائس الأرمينية الكاثوليكية فى مصر أبوابها من جديد للصلوات يوم 20 يناير الجارى، بعد فترة إغلاق استمرت 18 يوما بسبب فيروس كورونا.
وقد أعلن المطران كريكور أوغسطينوس كوستا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، فى وقت سابق، أكد أن الكنيسة الأرمينية الكاثوليكية فى مصر، "سوف تغلق جميع كنائسها بدءًا من السبت 2 يناير حتى 20 يناير الجارى بسبب تفشى فيروس كورونا".
كما أعلن المطران جورج بكر، رئيس طائفة الروم الكاثوليك في مصر، فى وقت سابق إجراءات جديدة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، فى مقدمتها تعليق القداسات في الكنائس إلى أول فترة الصيام المقدس حتى الاثنين 14 مارس، وذلك عدا قداس عيد الظهور الإلهي قداس واحد فقط، وعيد دخول السيد إلى الهيكل قداس واحد فقط، وأيام الآحاد قداس واحد فقط، على أن يحدد كاهن الرعية موعد قداس الأحد صباحاً أو مساءً وبنظام الحجز مع وكلاء الكنائس.
وأوضحت طائفة الروم الكاثوليك، أنه سيقام قداس في الكاتدرائية يوم الأحد، قداس واحد السابعة مساءً وعدد الحضور 100 شخص فقط، وفيما يتعلق بقداسات الأربعين، قالت الكنيسة نكتفي بالصلاة في المنزل، وكافة الكنائس تنبع المنشور أعلاه أما الكنيسة التي ترى عكس ذلك فلها حرية الرأي.