شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع المواطنون وخصوصًا مستخدمي الإنترنت الأرضى مواعيد إصدار فاتورة التليفون الأرضى عن شهر ديسمبع 2020، ليقوموا بدفع الفاتورة إلى الشركة المصرية للاتصالات، حتى لا يتم قطع الخدمة عن التليفون الأرضى وحتى لا تتأثر خدمة الانترنت وخصوصًا مع كون بعض الأماكن خدمة الانترنت الهوائى بها سيئة.

واذا قررت الدخول إلي موقع الشركة المصرية للاتصالات لمعرفة فاتورة شهر ديسمبر وإذا كنت مسددًا لفاتورة شهر أكتوبر ستظهر لك رسالة: «لا يوجد فواتير مستحقة السداد».

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضى لشهر ديسمبر 2020 ليكون يوم 15 يناير 2021 ، ويمكن الاستعلام من الموقع في هذا التاريخ عن فاتورة التليفون الأرضى بإدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضى عن طريق هذا الرابط هــنـــــــــــــا.

كما تستطيع الاستعلام عن قيمة فاتورة الأرضى عن طريق الاتصال برقم الدليل 140 من التليفون الأرضى.

وتتعدد طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي :

السداد الإلكترونى من خلال موقع الشركة من خلال الضغط هــنــــــــــا.

السداد عن طريق السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات .

السداد عن طريق خدمة فورى.

تتيح ماكينات الصراف الآلى ATM لعدد من البنوك دفع الفواتير البنك الأهلى المصرى وبنك التجارى الدولى.

ويمكن السداد أيضًا من خلال خدمة فودافون كاش.