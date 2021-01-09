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إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة الكثيفة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت الإدارة العامة للمرور، بعد منتصف الليل طريق الإسكندرية الصحراوى في الاتجاهين لوجود شبورة كثيفة منعا لوقوع أي حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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