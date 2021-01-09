إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة الكثيفة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

أغلقت الإدارة العامة للمرور، بعد منتصف الليل طريق الإسكندرية الصحراوى في الاتجاهين لوجود شبورة كثيفة منعا لوقوع أي حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية.

محمد يوسف

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