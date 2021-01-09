شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة الكثيفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أغلقت الإدارة العامة للمرور، بعد منتصف الليل طريق الإسكندرية الصحراوى في الاتجاهين لوجود شبورة كثيفة منعا لوقوع أي حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.
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