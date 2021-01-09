شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة سليم.. أصغر نائبة في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للمرة الثالثة تعتلى نائبة من محافظة بنى سويف الجلسة الافتتاحية للبرلمان المصرى ففى عام 2010 كان النائب احمد مصطفى الريدى، اصغر نائب في البرلمان من مركز الواسطى وجلس على المنصة المجلس وفى برلمان 2015 الماضى جلست على المنصة النائبة نهى الحميلى من مركز ناصر بمحافظة بنى سويف.

وفى برلمان 2021 ستجلس النائبة فاطمة احمد محسن سليم، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية بمحافظة المنيا، والمولودة في بنى سويف ونجلة عضو مجلس الشيوخ احمد محسن رجل الاعمال، عن محافظة بنى سويف على منصة المجلس في الجلسة الافتاحية التي من المقرر ان يتم عقدها الثلاثاء القادم.

وقالت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية بمحافظة المنيا، والتي يطلق عليها أصغر نائبة برلمانية، إن الدولة المصرية تدعم المرأة في كافة المجالات وافتخر بالرئيس عبدالفتاح السيسى، لانه يقود مصر في ظروف صعبة في ظل وباء كورونا.

وأوضحت «فاطمة» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن جلوسها على منصة البرلمان المصرى باعتبارى اصغر برلمانية في البرلمان المصرى سيظل محفورا في ذاكرتى وذاكرة المراة المصرية وسعيدة ايضا بوجودى بجوار النائبة فريدة الشوباشى على منصة البرلمان.

وتابعت: إنني في هذا المشهد على المنصة أمثل قريتي الصغيرة ومدينتي ومحافظتي وأمثل كل امرأة مصرية وكل شباب مصر جميعا حيث أجمع بين صفتي الشباب والمرأة فهو موقف ومشهد عظيم لن يفارق حياتي ويحمل في طياته الفخر والاعتزاز بكوني امرأة مصرية شابة صعيدية من إحدى محافظات صعيد مصر.

وأضافت ان الصدفة لعبت دورا في حياة اسرتى فوالدى احمد محسن مبارك، عضوا بمجلس الشيوخ المصرى عن حزب مستقبل وطن، بمحافظة بنى سويف، وانا عضوة في البرلمان المصرى عن حزب الاصلاح والتنمية وكنت في القائمة الوطنية عن محافظة المنيا، فوالدى من بنى سويف، ووالدتى من المنيا، وانا ساقوم بعمل مكتب لخدمة الجمهور في المنيا وشارك والدى في مكتبه في محافظة بنى سويف، لمقابلة اهالى الصعيد، فالنائب دوره لا يقتصر على دائرته فقط وانما هو نائب للشعب كله.

وقالت النائبة فاطمة «تخيلوا اننا في منزلنا لا نتحدث في السياسة لان والدى ينتمى لحزب وانا انتمى لحزب اخر، وكلا منا له رؤيته السياسة التي ينتمى لحزبه، وانا في حزب الاصلاح والتنمية من 2018، كما ان والدى في غرفة الشيوخ وانا في غرفة النواب واضافت انا خريجة جامعة اكتوبر للعلوم والاداب الحديثة MSA.

وقال اننى تدربت في مؤسسة الاهرام على اللغة العربية، وعملت مذيعة اخبار في قناة الحدث سنة ونصف، واننى مصره على استمرارى في العمل خلال ادائى مهمتى الوطنية كنائبة في البرلمان وساكون في قناة سى بى سى، وانا من مواليد محافظة بنى سويف في 1- 9- 1995.

وتابعت: أنا كنت اصغر مرشحة في القائمة الوطنية، والائتلاف الذي ابلغنى اننى اصغر مرشحة على مستوى الائتلاف، وأثناء استلامى الكارنيه ابلغنى المستشار محمود فوزى امين عام المجلس، اننى اصغر نائبة على مستوى البرلمان.

وقالت انا غير متزوجة وانا اولويتى لمجلس النواب، وحضور الجلسات، وعملى كمذيعة، واعتقد ان عملى الاعلامى سيخدم على مشاكل اهل دائرتى، وان مثلى الاعلى النائبة المحترمة درية شرف الدين كما انها كانت اعلامية ووزيرة سابقة، واضافت ان الدولة احترمت المراة وفى عصرها الذهبى في عهد الرئيس السيسى.

وقالت اننى أشعر بالفخر والعزة كاى امرأة مصرية شابة صعيدية والأمل لمستقبل أفضل لمصر والوطنية فانا أفتخر ببلدي ورئيسي الرئيس عبدالفتاح السيسى في أي دولة أمثلها حيث أننا في عهده أخذنا كل الدعم والتقدير للمرأة المصرية العاملة والأم والزوجة المربية الفاضلة فاليوم الدولة المصرية تدعم المرأة في كل المجالات فمنها الوزيرة والقاضية والنائبة والمحامية والطبيبة وأصبحنا نمتهن كل المهن فبلدنا الحبيبة تدعم الشباب والقيادة الشابة فكان هناك عاما للشباب وعاما للمرأة فكل الحب لبلدنا الحبيب وكل التحية والشكر لرئيسنا القائد والداعم.

وقالت إن العلاقة بيني وبين النواب تحمل كل الاحترام والود المتبادل فانا أصغرهم وهم لهم تاريخ سياسي فأتعلم منهم وأقدرهم جميعا ولهم منى كل التقدير والاحترام.