شكرا لقرائتكم خبر عن عميد سياسة واقتصاد القاهرة يؤكد انتظام الدراسة أون لاين وانتهاء المقررات 14 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، انتظام الدراسة فى الكلية على مستوى الـ 4 فرق الدراسية وجميع الأقسام من خلال منصة الجامعة التعليمية " بلاك بورد" وسط تفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور محمود السعيد لـ" الخليج 365" إن انتهاء المقررات الدراسية بالكلية سيكون يوم الخميس المقبل 14 يناير على أن تبدأ إجازة الفصل الدراسى الأول وفقا للخطة المعلنة من الأعلى للجامعات يوم السبت 16 يناير وحتى 20 فبراير.

وكان الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن الكلية انتهت من امتحانات الميد تيرم على مستوى جميع الفرق الدراسية والأقسام بالكلية قبل قرارات استكمال الدراسة أون لاين وتأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول إلى ما بعد إجازة منتصف العام.

وأضاف الدكتور محمود السعيد ، أن امتحانات الميد تيرم تكون بين أستاذ المادة والطالب بصورة مباشرة، على أن يقوم كل أستاذ مادة بإخطار وإعلام الطلاب بنتائج امتحانات الميد تيرم ، لافتا إلى أن أغلب النتائج انتهت وتم إعلان جزء كبير منها للطلاب.