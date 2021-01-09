شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات لا تعرفها عن تبطين بحر الجرجبة بمحافظة الفيوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة الموارد المائية والرى أعمال تبطين بحر الجرجبة، بنطاق قريتى الغرق والحجر التابعتين لمركز إطسا، بمحافظة الفيوم.
وفى التقرير التالى نرصد 8 معلومات عن مشروع تبطين بحر الجرجبة.
1- أعمال تبطين بحر الجرجبة بطول 12,95 كم، وتم طرحها عن طريق وزارة الموارد المائية والرى.
2- تخدم 7571 فداناً، بنطاق قريتي الغرق والحجر التابعتين لمركز إطسا.
3- الأعمال مقسمة على قطاعين، القطاع الأول من الفم بداية من عزبة عبدالغني حتى عزبة الخمسين التابعين لقرية الغرق بطول 6,95 كم.
4-التكلفة للقطاع الأول تصل لحوالى 18 مليوناً و726 ألف جنيه، وتخدم 3981 فداناً.
5- القطاع الثانى يبدأ من الكيلو 6,95 بداية من عزبة الخمسين حتى قرية المحموديه التابعة للوحدة المحلية بقرية الحجر، بطول 6 كم، بتكلفة 16 مليوناً و842 ألف جنيه، ويخدم 3590 فداناً.
6- يتم بالتوازي مع أعمال تبطين بحر الجرجبة أعمال تبطين جنبيات ـ المجاري المائية التى تتفرع منه ـ بطول 21,8 كم، بتكلفة 58 مليون جنيه.
6- جميع الأعمال ستنتهى خلال العام المالي 2021/ 2022.
7- أعمال التبطين التى تتم ببحر الجرجبه تساهم فى حل مشكلة نقص مياه الري ببحر الجرجبه وخاصة بالنهايات، والقضاء على هادر مياه الري ومنع التعديات عليها.