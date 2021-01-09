شكرا لقرائتكم خبر عن خطة طموحة لتطوير السكة الحديد خلال العام.. تشمل توريد 1300 عربة ركاب و220 جرارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خطة العام المالى 2020/2021 عن تفاصيل تطوير مرفق السكة الحديد، والتى تتضمن توريد 1300 عربة ركاب، 220 جرارا، (6) قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار، 140 عربة بضائع، وإعادة تأهيل 181 جرارا.

كما تضمنت الخطة أيضا تطوير الأعمال الإنشائية لعدد 1102 مزلقان، وتطوير نظم التحكم والتشغيل لعدد 1120 مزلقانا، وتطوير المحطات وإنشاء الأسوار وتطوير الاستراحات، وتزويد المحطات ببوابات إلكترونية.

ويأتي في مقدمة المشروعات المزمع تنفيذها خلال العام مشروع الوحدات المتحركة وتجديد العربات، ويتضمن هذا المشروع توريد 1300 عربة ركاب، 220 جرارا، (6) قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار، 140 عربة بضائع، وإعادة تأهيل 181 جرارا وغيرها من أعمال التجديد.

بالإضافة إلى مشروع المنشآت الثابتة على الخطوط الحديدية والذى يهدف إلى استكمال تنفيذ أعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات بخطوط السكك الحديد، ويتضمن تطوير الأعمال الإنشائية لعدد 1102 مزلقانا، وتطوير نظم التحكم والتشغيل لعدد 1120 مزلقانا، وتطوير المحطات وإنشاء الأسوار وتطوير الاستراحات، وتزويد المحطات ببوابات إلكترونية.

فيما يتضمن مشروع تجديد الخطوط الحديدية تنفيذ أعمال ازدواج وتأهيل الخطوط القائمة مع إنشاء خطوط جديدة لتحقيق عوامل السلامة، والأمان لخطوط السكك الحديدية.