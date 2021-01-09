شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: طلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية يصل عددهم 52 ألف طالب فى 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن هناك خطة طموحة لزيادة عدد الطلاب الملتحقين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، لما تقدمه من تعليم مطور يلبى احتياجات سوق العمل محليا ودوليا.

وأوضح نائب الوزير، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تستهدف وصول عدد الطلاب الملتحقين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 52000 طالب بحلول 2030، و53600 بحلول عام 2031-2032.

وقال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الوزارة تدعم بالتعاون مع شركاء التنمية مفهوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث اتفقت على تطوير مدارس تكنولوجيا تطبيقية تخدم قطاعا صناعيا كاملا لتصبح مراكز للتميز.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، فى تصريح خاص: تقبل مدارس التكنولوجيا التطبيقية الطلاب الحاصلين على مجموع مرتفع فى الشهادة الإعدادية، وهو ما يمثل نقلة إيجابية فى النظرة المجتمعية للتعليم الفنى، موضحا أن أكثر من 4000 طالب ملتحقون بمدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال العام الدراسى 2020.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم، أنه حسب نتائج المتابعة والتقييم المستمرة للعملية التعليمية يحصل المعلمون المتميزون على حوافز معنوية ومادية من خلال الشريك الصناعى، كما يحصل المعلمون على تدريبات عالية الجودة باستمرار من خلال خبراء معتمدين.

