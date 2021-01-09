شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبري: ندمت إني استعجلت في لبس الحجاب وندمت إنى قلعته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة عبير صبرى قدمت أدوار تافهة في بداياتي الفنية ولم اعمل بلوك لاى نجمة، ولم اندم كثيرا في حياتى واخطائى اتعلم منها وندمت انى استعجلت البس الحجاب ولم اكن واثقة وندمت انى قلعته وزعلت من نفسى، ومن الممكن ان اعود إلى الحجاب مرة أخرى .

وأضاف عبير صبرى خلال لقاءها مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، كان عندى انزلاق غضروفى وعملت عملية ولكنها فشلت وحدثت مشكلة في ظهرى وكانت هناك خطورة على ان استطيع المشي والحمد لله عملت عملية أخرى وركبت اربع مسامير في ضهرى وقعدت شهور في المستشفى، وكانت هناك مرحلة تأهيل، وفى تلك المرحلة الصعبة من المرض قلت الحمد لله ولكن الدكتور قال لى لا تشتغلى ولكنى رجعت مع غادة عبدالرازق في السيدة الاولى .

وأشارت عبير إلى ان هناك أفكار تراودنى انى افقد حد من اهلى واى انسان عزيز عليا، ولا اخاف من الموت ولكنها فكرة مهيبة ان تترك الدنيا وتقابل الله .