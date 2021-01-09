شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل سيمبوزيوم أسوان لفن النحت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة باجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا بتأجيل كافة الفعاليات والمهرجانات الفنية والثقافية، قررت اللجنة العليا لسيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت برئاسة أ. د فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، تأجيل انعقاد الدورة 26 من سيمبوزيوم أسوان والتي كان من المقرر عقدها في الفترة من 19 يناير الي 9 مارس 2021، علي تقام الدورة الجديدة في موعدها العام القادم في يناير 2022.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للسيمبوزيوم قد اختارت منتصف الشهر الماضي الفنانون المشاركون وعددهم: (4) فنانين مصريين، (4) فنانين أجانب من روسيا، البرازيل، بلجيكا، الهند، بالإضافة الي (8 ) من شباب النحاتين المشاركين بورشة السيمبوزيوم.